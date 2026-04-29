4月27日、伝説的な占い師・細木数子の半生を描いたNetflixオリジナルシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の配信がついに始まった。細木を戸田恵梨香が演じるという第一報からネット上では驚きと好奇心が渦巻いていたが、予想を上回る完成度に、配信直後から視聴者や映画評論家の間で「ネトフリ最大級の傑作」との声が飛び交うなど、早くも大反響となっている。本作の面白さを決定づけている「3つの見どころ」から、その魅力を紐