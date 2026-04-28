上海初のアパレルブランド「ナイスライス（nice rice）」が、海外ブランドの日本進出におけるPR活動や出店支援などのトータルサポート事業を行うコリススタジオ（KoRis.studio）と日本国内における独占販売代理店契約を締結し、日本に初上陸した。コリススタジオはナイスライスの国内向け公式サイトを2026年3月にオープンしており、今後の日本市場における販売、宣伝、ブランディング、および公式サイトの運営・販売業務を一括し