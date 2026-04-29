29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1010円安の5万9010円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 65395.95円ボリンジャーバンド3σ 62441.03円ボリンジャーバンド2σ 59917.46円28日日経平均株価現物終値 59655.00円一目均衡表・転換線 59626.00円5日移動平均 59486.12円ボリンジャーバンド1σ 59010.00円29日夜間取引終値