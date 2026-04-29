29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44.5ポイント安の3733.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3942.47ポイントボリンジャーバンド3σ 3864.13ポイントボリンジャーバンド2σ 3785.78ポイントボリンジャーバンド1σ 3772.19ポイント28日TOPIX現物終値 3763.25ポイント一目均衡表・転換線 3734.90ポイント5日移動平均