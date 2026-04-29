29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の753ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 845.87ポイントボリンジャーバンド3σ 817.24ポイントボリンジャーバンド2σ 788.62ポイントボリンジャーバンド1σ 774.22ポイント28日東証グロース市場250指数現物終値 767.80ポイント5日移動平均 7