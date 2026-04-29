日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。4月29日（水・祝）は、ゴールデンウィーク直前スペシャルとして「HIS最新・春の箱根日帰りバスツアー」を大特集。マヂカルラブリーの二人が、豪華俳優陣 高橋文哉・戸塚純貴・南果歩を迎え、笑いと感動の絶えない旅をお届けする。2025年12月に就航したばかりの“お茶”がテーマの最新遊覧船「大茶会」。和の空間でリラックスする一同の姿に