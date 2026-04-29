【ワシントン共同】米CNNテレビは28日、コミー元連邦捜査局（FBI）長官が再び起訴されたと報じた。具体的な罪名は不明。トランプ大統領は、第1次政権時にFBIが2016年大統領選を巡るロシア疑惑を捜査したことを巡ってコミー氏を敵視。圧力強化の一環とみられる。CNNによると、トランプ氏が今月解任したボンディ司法長官に代わり、職務を引き継いだブランチ長官代行の下で、訴追に向けた手続きが進められたとみられる。コミー