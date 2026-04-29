元アイドルで麻雀プロ、サバゲーやポケモンカード（ポケカ）も得意な“多彩すぎる”美女がポーカー女子頂上決戦に登場。シックなドレス姿で視聴者を沸かせた【映像】“美の国士無双”プロ雀士兼ポーカー美女のシックなドレス姿美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。第三回となる同大会に初エントリーとなっ