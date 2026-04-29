元宝塚歌劇団男役スターで、退団後は唯一無二の存在感を発揮しさまざまなフィールドで大活躍を続ける七海ひろきと美弥るりか。同期の2人が、七海がプロデュースするQQカンパニー公演第2弾『MISSDIRECTION』で念願の舞台初共演を果たす。同郷で性格も似ているという七海と美弥に、本作の魅力やお互いの初対面での印象などをたっぷり語ってもらった。【写真】唯一無二の存在感と色気を放つ七海ひろき＆美弥るりか◆七海P第2弾公演