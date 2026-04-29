娘の友達を預かった翌日、ママ友が大きな荷物を抱えて突然訪ねてきました。いったい何が始まるのかと戸惑う私の目の前で、思いがけない行動が……。その正体は、まさかのサプライズ。少し驚きつつも、感心してしまったエピソードです。 子供を預かって！