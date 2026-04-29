女優の石田ゆり子(56)が28日、自身のインスタグラムを更新し、驚きの180度開脚を披露した。 【写真】56歳でこんなに開く!?驚きの柔軟性 「股関節のストレッチと背中のストレッチ。」とコメントし、トレーニングをする動画を掲載。「筋トレとストレッチは必ず同時進行です呼吸を止めずに，しなやかに伸ばす。」と意識するポイントなどを自ら解説。「ぺたん、と床に着く日は来るのか。でも無理して伸ばすと痛めるので