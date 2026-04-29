固定観念に縛られない楽曲や演出で、若者を中心に多くの支持を集めるちゃんみなが、春らしく桜を纏い、30日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に初出演する。 【写真】2022年に“初共演”していたちゃんみな×黒柳徹子超ポップ！ YouTubeでの楽曲総再生回数は10億回を超え、昨年初出場を果たした紅白では圧倒的な演出で大きな話題に。他にもプロデュース業にも尽力するなど多方面で活躍