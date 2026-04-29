3戦連発で好調を維持する名古屋FW木村勇大名古屋グランパスの木村勇大が絶好調をキープしている。25日の清水エスパルス戦で、J1公式戦で2年ぶり2度目の3試合連続ゴールをマーク。通算6ゴールで得点王も視野にとらえる25歳のストライカーを覚醒へと導いた、今シーズンから指揮を執る68歳のミハイロ・ペトロヴィッチ監督との関係を追った。（取材・文＝藤江直人）予感はほぼ的中する。これはカミナリを落とされる。名古屋グラン