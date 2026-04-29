シント＝トロイデンは主力が大量に退団かベルギー1部シント＝トロイデンが、来季に向けて主力の大量離脱という危機に直面している。今季快進撃を続け、周囲を驚かせ続けている「カナリーズ」だが、その躍進ゆえに所属選手の去就が大きな注目を集めている。ベルギーメディア「Sporza」が、元ベルギー代表のレジェンドらの見解を伝えている。番組内で分析を行ったフランキー・ファン・デル・エルスト氏は、来季の展望について「