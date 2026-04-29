イラン戦争が2カ月を超えようとしているが、ホルムズ海峡やイランの核など核心的な争点をめぐる双方の溝を埋めることができず、長期膠着状態が続くとの懸念が高まっている。28日（現地時間）、オンラインメディアのアクシオス（Axios）によると、ドナルド・トランプ大統領の側近は11月の中間選挙を控え、「戦争も合意もない状態」が長期化する可能性に関連し、「このような膠着はトランプ大統領にとって政治的・経済的に最悪の状況