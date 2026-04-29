サウジアラビア産原油を積んだ日本のタンカーが米国とイランが対立しているホルムズ海峡をイラン政府の許可を得て通過した。2月28日にイランで戦争が始まってから日本のタンカーがこの地域を抜け出たのは初めてだ。ウォール・ストリート・ジャーナルなどによると、200万バレルの原油を積んだパナマ船籍の日本のタンカー「出光丸」がホルムズ海峡を通過した。船舶追跡会社マリントラフィックはXに「日本の石油会社出光興産が所有す