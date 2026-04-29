戦後80年間にわたり日本を支えてきた「平和憲法」体制が揺らいでいる。敗戦以降、日本は交戦権を放棄し（憲法9条）、武器販売も許されず（「武器輸出3原則」）、核兵器の開発はもちろん持ち込みまで封印した（「非核3原則」）国だった。しかし、高市早苗内閣が発足して半年で、敗戦以降これまで日本のアイデンティティーを規定してきた封印が一つ二つと解かれつつある。◇外される「かんぬき」最近、最も素早い動きを見せている分