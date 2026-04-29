「＃インスタグラビア」が大バズリしたで似鳥沙也加が、28日発売の『週刊SPA!』5月5・12日合併特大号の表紙と巻頭グラビアに登場した。SNSで大きな話題を呼び、グラビア界を席巻してきた存在が、仕上がったボディを披露している。【別カット】振り向き美尻を披露した似鳥沙也加本号では「表紙の人＆欲望凝縮フォトブック」として、似鳥の魅力を凝縮。テーマは「スウェットと欲望のあいだ」で、心地よいジャージやスウェットに