「JRの駅なのにJRの車両が来ない」状態が終焉JR西日本は、2026年6月27日から山陽本線の山口エリアに導入する新型車両227系500番台「Kizashi（キザシ）」の運行を開始します。これにより、現在は国鉄型車両しか発着しない下関駅に、新しい車両が定期列車として乗り入れるようになります。【画像】ピカピカ！これが新型車両「キザシ」の車内です下関駅には現在、山陽本線の115系、JR九州の415系1500番台、山陰本線のキハ47形が発