間もなく始まるゴールデンウイーク。今年は4月29日（水）の祝日を起点に、平日を挟んで5月2日から6日までの5連休という日並びで、休暇の取り方次第では長期の旅も可能となります。一方で、各地への移動が一気に増える時期といえば気になるのは高速道路の渋滞。そこで今回は、高速道路各社などの情報をもとにした渋滞予測情報と、ストレスになりがちな移動をスマートかつ「美味しい」時間にできる情報を紹介します。文：ベストカーW