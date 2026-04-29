北陸の初夏を彩るクラシック音楽の祭典「ガルガンチュア音楽祭」。28日から1週間、各地で多彩な公演が予定されています。本公演を目前に控え、改修が行われたばかりの注目のパイプオルガンや能登から奏でる復興への想いなどを取材しました。28日からガルガンチュア音楽祭開幕! 10周年を飾る今年のテーマはゴールデンウィークの恒例となった音楽の祭典「ガルガンチュア音楽祭」。「風と緑の楽都音楽祭」から数え、今年で10周年とな