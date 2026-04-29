＜天気＞関東〜九州は雲が多いでしょう。朝と夜を中心に所々で雨が降りそうです。雨が降っても、弱い雨や短い時間の雨なので、折りたたみ傘があると安心です。東京都心でも、夜は雨が降るところがありそうです。東北は天気が回復して、次第に晴れるでしょう。北海道は晴れますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。＜日中の気温＞日差しが少なくなるため、28日（火）より5℃くらい低いところが多いでしょう。4月中旬並みや平年