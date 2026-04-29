井上尚弥（右）と中谷潤人、それぞれが有利になる展開とは？ Photo by Kyodo News後編：専門記者４人が占う「モンスター vs.ビッグバン」5.2決戦５月２日、東京ドームで行なわれる世界スーパーバンタム級四団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、挑戦者の中谷潤人（M.T）の一戦。日本ボクシング史上最も注目を浴びる一方、世界のボクシングシーンからも大きな注目を集める一戦のポイントはどこになるのか？前編では、「勝敗を分ける要