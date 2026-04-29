井上尚弥（左）と中谷潤人のスーパーファイト、勝負の行方は？ photo by Kyodo News前編：専門記者４人が占う「モンスター vs.ビッグバン」5.2決戦いよいよ、この時がやってきたーー。５月２日、東京ドームで実現する４階級制覇王者の"モンスター"井上尚弥（大橋）と３階級制覇王者の"ビッグバン"中谷潤人（M.T）のスーパーファイト。今回は井上が保持する世界スーパーバンタム級の４団体王座に中谷が挑戦する形だが、日本のみ