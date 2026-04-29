14回の世界戦を戦い抜いた八重樫東は、多角的な視点で強化方法を追求した photo by 山口裕朗/アフロ井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち25：八重樫東不屈の世界チャンピオン。その代表格のひとりが八重樫東（大橋）である。世界戦８勝６敗。王座から滑り落ちること３度。それでも心のうちに戦いの火を感じる間は、戦うことをやめなかった。プロ15年の間に打ち立てた３階級制覇の偉業は、まさしく傷だらけの栄光と