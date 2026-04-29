連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア福岡堅樹インタビュー（中編）◆福岡堅樹・前編＞＞現在医学部6年生「運動ってこんなにしないものなんだ」15人制と7人制のラグビー日本代表として、ワールドカップとオリンピックの舞台にまで上り詰めた福岡堅樹。現在は順天堂大学医学部の6年生。数々の試練が待ち受けている最終学年を迎えたばかりだ。福岡がラグビーのトッププレーヤーだけでなく医師を目指したのは、