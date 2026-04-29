織田信長は、1571年9月、比叡山延暦寺に対して焼き討ちを行った。歴史評論家の香原斗志さんは「史料には『豊臣兄弟！』で描かれた様子より遥かに凄惨だったことが描かれている。ただ、信長がそうせざるを得なかった理由がある」という――。写真＝狩野宗秀画「織田信長像」（一部）、長興寺所蔵、1583年（写真＝東京大学史料編纂所／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■NHKの描写よりずっと凄惨だった「比叡山焼き打ち」戦国時代に