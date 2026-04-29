NHKの朝ドラ『あさが来た』の放送から10年。同作でブレークした吉岡里帆と小芝風花は、いまや好感度において対照的な立ち位置にいる。吉岡は「あざとい」系のイメージが定着し、『豊臣兄弟!』でもミステリアスな「女狐」キャラを演じる一方、小芝は俳優との交際報道さえ好意的に受け止められるアンチの少ない好感度女優へと成長した。同じ朝ドラから羽ばたき、実績も拮抗する二人の間に、なぜこれほどの「女ウケ」の差が生まれたの