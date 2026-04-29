さすがに実際の細木とは違うが動画配信サービス・Netflix（ネトフリ）シリーズの最新作『地獄に堕ちるわよ』が27日から世界独占配信された。同作は、「アンタ死ぬわよ!」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードを放ち、一時テレビ界を席巻した人気占い師の故・細木数子さんの波瀾万丈な半生を描いた作品。主演を務めたのは俳優の戸田恵梨香（37歳）。'21年に83歳で亡くなった細木さんが高校を中退した17歳から、テレビ出演などで大