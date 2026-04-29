LE SSERAFIMのユンジンが、抜群のプロポーションで魅了した。ユンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】布面積少なすぎ…ユンジン、“ほぼ紐”衣装公開された写真でユンジンは、カーキカラーをベースにしたミリタリーテイストの衣装姿を披露。ハイトーンのブロンドヘアやヘルシーなメイクが、彼女の洗練されたビジュアルを一層引き立てている。投稿を見たファンからは「美しすぎる」「布面積