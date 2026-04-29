紫外線が気になる季節になってきた。紫外線対策というと、いまも「日焼け」や「シミ」を防ぐ美容の話として受け取られがちである。だが、本来は健康管理の問題でもある。しかも近年は、地上に届く紫外線そのものが強まりつつある。意外なのは、その背景の一つに大気汚染の改善があることだ。オゾン層は回復傾向にあるのに、なぜ紫外線は油断できないのか。どこで特に注意が必要で、私たちはどう備えるべきなのか。他国の対策も手が