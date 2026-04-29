アメリカの新興企業アンソロピックが開発した新しいAI「Claude Mythos（クロード・ミトス」が全世界の注目を集めている。日本では、4月24日、片山さつき金融担当相が、官民連携会議を開いた。クロード・ミトスがなぜそれほど重大問題なのか？本稿では、まず、クロード・ミトスを2025年に日本で問題となった証券口座の乗っ取り事件と比較することによって説明しよう。証券口座の乗っ取り事件は、詐欺であり、利用者が十分に注意し