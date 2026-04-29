学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「日経」はなんの略語？「日経」はなんの略か知っていますか？ヒントは、誰もが聞いたことのある新聞社の社名です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「日本経済新聞社」を略した言葉でした！日経とは、日本を代表す