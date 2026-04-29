【著者インタビュー】荻原浩さん／『陰謀論百物語』／文藝春秋／2200円【本の内容】《それでは、陰謀論百物語を始めさせていただきます。お集まりの皆さまは各界でご活躍中の名うての陰謀論者さまばかり》。これは表題作「陰謀論百物語」の一節。たとえば《おっぱい星人は実在します》。次々に語られる荒唐無稽な陰謀論に陰謀論者たちは!?ほか、「ハードボイルド・ルール」「サクマ型ロボット2号」「パスワードを入れてください