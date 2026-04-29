タレント・神田うのが、２９日までに自身のＳＮＳを更新。今年１月に第１子妊娠を公表したフィットネスプロデューサー・ＡＹＡとの２ショットを披露した。インスタグラムで、ＡＹＡのお腹に顔を近づけるショットなどをアップ。「お腹の中ですくすく育っていくＡＹＡ先生のＢａｂｙＢｏｙが可愛くて可愛くて仕方がありません」と愛おしくてたまらない様子をつづり、「毎週どんどん大きく成長していくその命の神秘を娘にも見せて