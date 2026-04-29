ロシアが欧州に攻めてくる？「ヤバい」ことになっている。4月24日付の「フィナンシャルタイム」は、ポーランドのドナルド・トゥスク首相（下の写真?）が「ロシアから我々への攻撃が、数か月以内に起こり得る」とインタビューでのべたと報じた。他方で、同日、ロシアのRIAノーボスチは、セルゲイ・ラブロフ外相（下の写真?）がロシアの非営利団体の代表者らとの会合で、「我々に公然と戦争が（西側によって）宣言された」と語ったと