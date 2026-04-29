「自分の選択を愛せる人生」波瑠さんが作家志望で文学オタクのバーのママ・野宮ルナを、麻生久美子さんが専業主婦・沢辻涼子を演じる、W主演のドラマ『月夜行路―答えは名作の中にー（以下、月夜行路）』（日本テレビ系水曜夜10時〜）。本作は、波瑠さんが演じる小説家志望のバーのママ・ルナと、麻生久美子さん演じる専業主婦の涼子が、「涼子の元カレを探す」という目的の中、多くの事件に遭遇、ルナが文学的知識とその観察眼