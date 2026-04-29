【ジャカルタ＝作田総輝】ニュージーランド最大都市オークランドの地区委員会は２８日、慰安婦を象徴する少女像について、市有地への設置を認めない決定を下した。韓国系団体が市有地内の韓国庭園への設置許可を求めていた。設置の是非を巡っては今年１月、意見公募が行われ、住民らから寄せられた６００件超の意見のうち、６割近くが設置に反対する内容だったという。日本の大沢誠・駐ニュージーランド大使は意見書で「設置さ