俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の第4話が、28日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】『虎に翼』コンビ再び！松山ケンイチの”元妻”が登場同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマである。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人