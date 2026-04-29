「相続」は、時に予期せぬリスクを子世代へともたらします。プラスの財産だけを受け継いだつもりでも、後から発覚する「負債」が平穏な生活を一変させてしまうことも少なくありません。手取り22万円で暮らす51歳の男性が直面した過酷な現実から、私たちが備えておくべき相続の注意点と生活再建への道筋を考えます。実家は売却して終わりだと思っていた「家を売った時点で、ひと通り片付いたと思っていました」東京都内で清掃の契約