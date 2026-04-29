働く女性の数が過去最多を更新し続け、それに伴い、私たちの「お金との向き合い方」も転換点を迎えている。男女の賃金格差が過去最小となるなか、経済的な基盤を固めた女性たちの視線は、今や「貯蓄」から「投資」へ。最新の意識調査から見えてきた、30代女性の6割が実践するリアルな資産形成のトレンドと、将来を見据えた投資先の変化を追う。男女賃金格差は過去最小、投資の原動力に働く女性が個人投資家としての存在感を急速に