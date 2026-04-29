歌舞伎俳優の尾上左近さん（20）が、東京・歌舞伎座で上演される『團菊祭五月大歌舞伎』（5月3日初日〜27日千穐楽）で、三代目尾上辰之助を襲名。公演前、日本テレビの取材（3月25日）に応じ、襲名への心境を語りました。左近さんが襲名する『尾上辰之助』は、これまで父・尾上松緑さん（51）が二代目を名乗り、そして松緑さんの父が初代尾上辰之助を名乗っていました。初代の辰之助さんは、1987年40歳の若さで亡くなるまで、四代