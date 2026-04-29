【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比20銭円安ドル高の1ドル＝159円56〜66銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1708〜18ドル、186円87〜97銭。米イラン協議の先行きが不透明なことから、相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きが優勢だった。