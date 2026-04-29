◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 10-5 阪神(28日、神宮球場)ヤクルトは阪神との首位攻防初戦を制し、首位に再浮上。試合後には池山隆寛監督が勝利を振り返りました。同日に今季初昇格した内山壮真選手を3番に入れるなど、新打線が機能し先発全員安打で10得点。「(内山)壮真が復帰戦だったのでいい場所で(使いたい)と思ったら、古賀(優大)選手がどこに行くか、というところから打順を組み替えた」と明かしました。その内山選手が2回