エプスタイン氏をめぐる前駐米大使の任命問題でイギリスのスターマー首相に対する議会調査は見送られることになりました。イギリスのピーター・マンデルソン前駐米大使は、少女買春などの罪で起訴され自殺したアメリカの富豪、エプスタイン氏との関係が問題視され、解任されました。マンデルソン氏の任命をめぐっては、スターマー首相は「正式な手続きが踏まれた」と説明していますが、任命に向けた身辺調査で不適格と判断されてい