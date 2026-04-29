オンプレーンのダウンスイングが難しい３つの理由 クラブを担ぎ上げるように上げて、シャフトクロスのポジションに入ってしまうのは、柔軟性がないことだけが理由ではありません。柔軟性があっても担ぎ上げてしまう人はいくらでもいるのですが、それはスイングの基本的な知識が欠如しているからだと私は思います。 何を知らないのかというと「スイングプレーン」という概念で、クラブの通り道と言ってもいいでしょ