佐賀県小城市の酒蔵で28日、今シーズンの日本酒の仕込みが無事完了したことを祝う「甑（こしき）倒し」が行われました。およそ150年続くという伝統行事です。■参加者「わっしょい、わっしょい。」■中村安里記者「こちら、樽の中には新酒が入っています。重たいです。わっしょい。」 佐賀県小城市の酒蔵、天山酒造では、法被姿の蔵人が酒樽を引いて通りを走る「甑倒し」が行われました。酒造りに使う米を蒸す道具、甑