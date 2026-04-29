４月２９日（水）の東京市場は昭和の日の祝日でお休みとなります。つきましては下記の時間帯でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信休止期間 ４月２９日（水）７：００から１５：００頃まで 配信再開は４月２９日（水）の１５時頃を予定しています。