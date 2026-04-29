ニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（ABCテレビ）。久保光代アナのMCでおくる番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」で、専門家が“イランと北朝鮮の友好関係”を語った！ ©ABCテレビ 「イランと北朝鮮は長年協力関係にあるということですけど…核開発とかの部分なんですかね？」と尋ねた久保アナ。それに対し、中東専門家の高橋和夫氏は