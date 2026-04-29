ゴールデンボンバーの樽美酒研二が２５日付で自身のインスタグラムを更新。豪華なチームメートと野球をしたことを明かした。「今日のチームメイト様阪神タイガース、横浜ベイスターズで活躍された大和さん守備上手すぎてメンタル鍛えられました」と投稿。ユニフォームを着た大和氏とツーショットを公開した。次の投稿では「氷魚くんバッティングめちゃくちゃ良いんですあと、とにかく優しいんですありがたい皆様、